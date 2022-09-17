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Россияне скапливают войска в Сватовском районе и строят укрепления в Луганской области – Гайдай

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 10:31
Фото из Telegram Гайдая

Российские захватчики строят укрепления в Луганской области, перебрасывают войска и технику в Сватовский район, а также отключили уже и кабельный интернет для населения.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вслед за мобильным интернетом на территории Луганской области отключают и кабельный. Население так называемой "ЛНР" изолировано от внешнего мира.

Россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. Так, в Хомовке на Сватовщине на территории местного аграрного лицея размещена военная техника, а в корпусах – личный состав противника".

Детали: В то же время Гайдай отметил, что за последнюю неделю жизнь в Луганской области очень изменилась – оккупанты из-за контрнаступления ВСУ на разных направлениях уже не знают, когда будут проводить свой "псевдореферендум", вместо этого они строят укрепления и готовятся обороняться.

Глава ОВА также отметил, что местные партизаны режут колеса автомобилям так называемой "народной милиции", а панические настроения среди оккупантов и коллаборантов после смерти генпрокурора так называемой "ДНР" выросли.

Россияне из танков, минометов и артиллерии обстреляли следующие населенные пункты:

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  • на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка, Яремовка, Пришиб, Татьяновка, Озерное, Стародубовка, Белогоровка, Спорное, Яровая і Донецкое.
  • на Бахмутском направлении – Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Одрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск, Нью-Йорк, Зайцево.

Гайдай добавил, что в течение 16 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки россиян, нанеся им потери, в районах Бахмута, Зайцева, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по оккупантам – подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов.

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Темы: Луганская областьвойнаоккупацияинтернет
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