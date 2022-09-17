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Окупанти вдарили по Миколаївщині – загинув чоловік

Ірина БалачукСубота, 17 вересня 2022, 10:54
Вирва від вибуху. Фото поліції

Вночі 17 вересня російські загарбники завдали ударів по Очакову та селах Широке і Дмитрівка Миколаївської області, у Дмитрівці загинув чоловік.

Джерело: поліція Миколаївської області у Facebook

Дослівно поліція: "Внаслідок обстрілів загинув 54-річний мешканець Дмитрівки".

Деталі: Також під ворожим вогнем перебували околиці с. Березнегувате. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів.

Після російських обстрілів Березнегуватого 16 вересня поліцейські задокументували пошкодження 6 приватних житлових будинків та 3 складських приміщень.

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Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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