Оккупанты ударили по Николаевщине – погиб мужчина
Суббота, 17 сентября 2022, 10:54
Ночью 17 сентября российские захватчики нанесли удары по Очакову и селам Широкое и Дмитровка Николаевской области, в Дмитровке погиб мужчина.
Источник: полиция Николаевской области в Facebook
Дословно полиция: "В результате обстрелов погиб 54-летний житель Дмитровки".
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Детали: Также под вражеским огнем находились окрестности с. Березнеговатое. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
На местах происшествий правоохранители собирают доказательства военных преступлений.
После российских обстрелов Березнеговатого 16 сентября полицейские задокументировали повреждения 6 частных жилых домов и 3 складских помещений.
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