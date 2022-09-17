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Оккупанты ударили по Николаевщине – погиб мужчина

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 10:54
Оккупанты ударили по Николаевщине – погиб мужчина
Воронка от взрыва. Фото полиции

Ночью 17 сентября российские захватчики нанесли удары по Очакову и селам Широкое и Дмитровка Николаевской области, в Дмитровке погиб мужчина.

Источник: полиция Николаевской области в Facebook

Дословно полиция: "В результате обстрелов погиб 54-летний житель Дмитровки".

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Детали: Также под вражеским огнем находились окрестности с. Березнеговатое. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На местах происшествий правоохранители собирают доказательства военных преступлений.

После российских обстрелов Березнеговатого 16 сентября полицейские задокументировали повреждения 6 частных жилых домов и 3 складских помещений.

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Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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