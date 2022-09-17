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Кремль уникнув відповіді на запитання про можливість застосування ядерної зброї

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 11:59
Кремль уникнув відповіді на запитання про можливість застосування ядерної зброї
пєсков, фото тасс

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков на питання щодо можливості застосування ядерної зброї радить "читати доктрину".

Джерело: Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Пєсков на питання щодо можливості застосування Росією ядерної зброї в Україні відповів: "Читайте доктрину, там все написано".

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Видання зазначає, що у російській доктрині прописано застосування ядерної зброї РФ:

  1. У разі агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення;
  2. Коли під загрозу поставлено існування самої держави.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив Путіна про серйозніші наслідки у разі застосування Росією ядерної зброї.

Теми: Росіявійнаядерна зброя
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