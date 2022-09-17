Кремль избежал ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия
Суббота, 17 сентября 2022, 11:59
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия советует "читать доктрину".
Источник: Песков, которого цитирует "РИА Новости"
Детали: Песков на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия по Украине ответил: "Читайте доктрину, там все написано".
Реклама:
Издание отмечает, что в российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:
- В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения;
- Когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.
ВИДЕО ДНЯ