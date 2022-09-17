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Кремль избежал ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия

Роман ПетренкоСуббота, 17 сентября 2022, 11:59
Кремль избежал ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия
песков, фото тасс

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия советует "читать доктрину".

Источник: Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Песков на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия по Украине ответил: "Читайте доктрину, там все написано".

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Издание отмечает, что в российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:

  1. В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения;
  2. Когда под угрозу поставлено существование самого государства.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

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Темы: Росcиявойнаядерное оружие
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