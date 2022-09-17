Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль избежал ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия

Роман ПетренкоСуббота, 17 сентября 2022, 11:59
песков, фото тасс

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия советует "читать доктрину".

Источник: Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Песков на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия по Украине ответил: "Читайте доктрину, там все написано".

Издание отмечает, что в российской доктрине прописано применение ядерного оружия РФ:

  1. В случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения;
  2. Когда под угрозу поставлено существование самого государства.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойнаядерное оружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Росcия
В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"
H&M уходит из Беларуси: магазины откроют только для продажи остатков
Тайвань не продлил безвиз для россиян
Последние новости
02:33
ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом
01:41
Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению
00:45
Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны
23:59
Сумщина: россияне обстреливали три общины
23:31
В Изюме эксгумировали 59 тел, большинство имеет следы насильственной смерти – ОВА
23:14
В Мюнхене после двух лет "ковидного" перерыва открылся Октоберфест
22:50
"Слова не остановят геноцид": глава МИД Литвы призвал дать Украине танки
22:41
Зеленский пригрозил оккупантам: Будем бить крепче, чем до этого
22:27
Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел
22:15
Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем
Все новости...