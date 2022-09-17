У Миколаєві затримали агента РФ: знімав позиції ЗСУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який фільмував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні країни.

Джерело: СБУ, Миколаївська обласна прокуратура



Дослівно СБУ: "У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів".

Деталі: Зрадником виявився мешканець Миколаєва, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди.



Для збору координат чоловік виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість.

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Крім того, за допомогою прихованої відеокамери, вмонтованої у салоні власного автомобіля, зловмисник фіксував переміщення та дислокацію військових підрозділів ЗСУ, військової техніки іноземного зразка, місця проживання іноземних інструкторів, їх передислокацію.

Агент окупантів Фото прокуратури

Зібрані дані передавав своєму куратору через закриті канали зв’язку.

СБУ зазначає, що окупанти планували використати отриману інформацію для ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ.

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Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільні термінали, комп’ютерну техніку та засоби для прихованого відеозапису з картками пам’яті, які містять докази його злочинної діяльності та приналежності до агентурної мережі військової розвідки РФ.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.