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В Николаеве задержан агент РФ: снимал позиции ВСУ

Суббота, 17 сентября 2022, 12:04
Задержание российского агента. Фото прокуратуры

Служба безопасности Украины задержала российского агента, снимавшего на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге страны.

Источник: СБУ, Николаевская областная прокуратура

Дословно СБУ: "В результате спецоперации в Николаеве был задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (больше известный как ГРУ). Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров".

Детали: Предателем оказался житель Николаева, который неоднократно выражал свои прокремлевские взгляды.

Для сбора координат мужчина выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевщины и визуально осматривал местность. 

 
Агент оккупантов
Фото прокуратуры

Кроме того, с помощью скрытой видеокамеры, встроенной в салон собственного автомобиля, злоумышленник фиксировал перемещение и дислокацию военных подразделений ВСУ, военной техники иностранного образца, места жительства иностранных инструкторов, их передислокацию.

Собранные данные передавал своему куратору через закрытые каналы связи.

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СБУ отмечает, что оккупанты планировали использовать полученную информацию для ракетно-артиллерийских ударов по подразделениям украинских войск.

Во время обысков у фигуранта изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику и средства для скрытой видеозаписи с картами памяти, содержащие доказательства его преступной деятельности и принадлежности к агентурной сети военной разведки РФ.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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