Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

Директор розвідувального управління міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Владімір Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Просто зараз ми підходимо до точки, коли, на мою думку, Путіну доведеться переглянути, якими є цілі його "операції". Оскільки зараз цілком зрозуміло, що він не зможе зробити те, що планував зробити від початку", – сказав Беррієр на конференції в п'ятницю.

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Глава розвідки Пентагону зазначив, що США наразі не знають, яким саме буде рішення Путіна щодо війни в Україні, але "воно багато в чому визначить, як довго триватиме цей конфлікт".

Водночас заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен не погодився з такою оцінкою і сказав, що "не варто недооцінювати відданості Путіна оригінальному плану – контролю над Україною".

Як відомо, за даними західної та української розвідки, метою повномасштабного вторгнення Росії в Україну було повалення її влади та захоплення всієї держави. Офіційно ж Москва говорила про "денацифікацію", "демілітаризацію" і "допомогу народам Донбасу".

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Однак РФ окупувала не лише території, на яких визнавала квазіутворення "ДНР" і "ЛНР", але й частину Херсонської, Запорізької, Миколаївської й Харківської областей.

Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської, Сумської та Київської областей, але згодом змушені були відступити, як і нещодавно з більшої частини Харківської області.

У п'ятницю президент РФ Владімір Путін заявив, що план війни проти України "коригуванню не підлягає" і основною метою є так зване "звільнення всієї території Донбасу".