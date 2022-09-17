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Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 13:17
Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні
GETTY IMAGES

Директор розвідувального управління міністерства оборони США Скотт Беррієр вважає, що через останні невдачі російських сил на полі бою може настати момент, коли Владімір Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Просто зараз ми підходимо до точки, коли, на мою думку, Путіну доведеться переглянути, якими є цілі його "операції". Оскільки зараз цілком зрозуміло, що він не зможе зробити те, що планував зробити від початку", – сказав Беррієр на конференції в п'ятницю.

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Глава розвідки Пентагону зазначив, що США наразі не знають, яким саме буде рішення Путіна щодо війни в Україні, але "воно багато в чому визначить, як довго триватиме цей конфлікт".

Водночас заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен не погодився з такою оцінкою і сказав, що "не варто недооцінювати відданості Путіна оригінальному плану – контролю над Україною".

Як відомо, за даними західної та української розвідки, метою повномасштабного вторгнення Росії в Україну було повалення її влади та захоплення всієї держави. Офіційно ж Москва говорила про "денацифікацію", "демілітаризацію" і "допомогу народам Донбасу".

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Однак РФ окупувала не лише території, на яких визнавала квазіутворення "ДНР" і "ЛНР", але й частину Херсонської, Запорізької, Миколаївської й Харківської областей.

Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської, Сумської та Київської областей, але згодом змушені були відступити, як і нещодавно з більшої частини Харківської області.

У п'ятницю президент РФ Владімір Путін заявив, що план війни проти України "коригуванню не підлягає" і основною метою є так зване "звільнення всієї території Донбасу".

Теми: війнаРосіяПутін
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