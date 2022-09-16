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Путін звів основне завдання війни до захоплення Донбасу

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 19:18
Путін на пресконференції 16 вересня, скріншот відео

Президент РФ Володимир Путін заявив, що план війни проти України "коригуванню не підлягає" і основною метою є так зване "звільнення всієї території Донбасу".

Джерело: Путін на прес-конференції на саміті Шанхайської організації співпраці, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "План коригуванню не підлягає. Генеральний штаб під час операції приймає оперативні рішення. Щось вважається ключовим, основною метою – а основною метою є звільнення всієї території Донбасу, ця робота продовжується, незважаючи на спроби контрнаступу української армії".

Деталі: Президент країни-агресора запевняє, що "наступальні операції на самому Донбасі не припиняються, вони йдуть невеликим темпом, але послідовно, поступово російська армія займає нові та нові території".

Путін також виправдовується, що Росія воює не повною армією, а лише її контрактною частиною, і "це пов'язано з певними параметрами особового складу".

"Тому ми не поспішаємо у цій частині. Але, за великим рахунком, за своєю суттю, жодних змін немає. Щось генеральний штаб вважає важливим, щось другорядним, але основне завдання залишається незмінним, і воно реалізується", - запевняє президент РФ.

Довідка: З 24 лютого 2022 року Росія веде повномасштабну загарбницьку війну проти України, початково заявивши її метою звільнення Донбасу, а також міфічну "денацифікацію" та "демілітаризацію" України.

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Однак РФ окупувала не лише території, на яких визнавала квазіутворення "ДНР" і "ЛНР", але й частину Херсонської, Запорізької, Миколаївської й Харківської областей. Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської, Сумської та Київської областей, але згодом змушені були відступити, як і нещодавно з більшої частини Харківської області. 

Що передувало: Раніше Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Передісторія:

  • Із кінця серпня українські війська пішли в контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях. 
  • ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, залишали свою військову техніку, проте Міноборони РФ назвало це плановим перегрупуванням військ для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.
  • В адміністрації російського президента заявили, що військове командування інформує Володимира Путіна про перегрупування військ Росії на полі бою в Україні.

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Теми: ПутінвійнаДонбас
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