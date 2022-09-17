Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 13:17
GETTY IMAGES

Директор разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Владимир Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Просто сейчас мы подходим к точке, когда, по моему мнению, Путину придется пересмотреть, каковы цели его "операции". Поскольку сейчас вполне понятно, что он не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала", – сказал Берриер на конференции в пятницу.

Глава разведки Пентагона отметил, что США пока не знают, каким именно будет решение Путина по войне в Украине, но "оно во многом определит, как долго будет продолжаться этот конфликт".

В то же время, заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с такой оценкой и сказал, что "не стоит недооценивать приверженности Путина оригинальному плану – контролю над Украиной".

Как известно, по данным западной и украинской разведки, целью полномасштабного вторжения России в Украину было свержение ее власти и захват всего государства. Официально же Москва говорила о "денацификации", "демилитаризации" и "помощи народам Донбасса".

Однако РФ оккупировала не только территории, на которых признавала квазиобразования "ДНР" и "ЛНР", но и часть Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

ВИДЕО ДНЯ

Также в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали часть Черниговской, Сумской и Киевской областей, но впоследствии были вынуждены отступить, как и недавно из большей части Харьковской области.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что план войны против Украины "корректировке не подлежит" и основной целью является так называемое "освобождение всей территории Донбасса".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияПутин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

война
Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: 5 раненых, среди них ребенок
Помощь Украине результативна, ее нужно продолжать – премьер Эстонии
Росгвардейцы захватили в плен полсотни украинцев якобы за связи с СБУ
Последние новости
03:30
WSJ: Закупленные Россией иранские дроны-камикадзе несут новые угрозы для украинских войск
02:33
ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом
01:41
Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению
00:45
Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны
23:59
Сумщина: россияне обстреливали три общины
23:31
В Изюме эксгумировали 59 тел, большинство имеет следы насильственной смерти – ОВА
23:14
В Мюнхене после двух лет "ковидного" перерыва открылся Октоберфест
22:50
"Слова не остановят геноцид": глава МИД Литвы призвал дать Украине танки
22:41
Зеленский пригрозил оккупантам: Будем бить крепче, чем до этого
22:27
Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел
Все новости...