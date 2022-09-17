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Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 13:17
Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине
GETTY IMAGES

Директор разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Владимир Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Просто сейчас мы подходим к точке, когда, по моему мнению, Путину придется пересмотреть, каковы цели его "операции". Поскольку сейчас вполне понятно, что он не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала", – сказал Берриер на конференции в пятницу.

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Глава разведки Пентагона отметил, что США пока не знают, каким именно будет решение Путина по войне в Украине, но "оно во многом определит, как долго будет продолжаться этот конфликт".

В то же время, заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с такой оценкой и сказал, что "не стоит недооценивать приверженности Путина оригинальному плану – контролю над Украиной".

Как известно, по данным западной и украинской разведки, целью полномасштабного вторжения России в Украину было свержение ее власти и захват всего государства. Официально же Москва говорила о "денацификации", "демилитаризации" и "помощи народам Донбасса".

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Однако РФ оккупировала не только территории, на которых признавала квазиобразования "ДНР" и "ЛНР", но и часть Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

Также в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали часть Черниговской, Сумской и Киевской областей, но впоследствии были вынуждены отступить, как и недавно из большей части Харьковской области.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что план войны против Украины "корректировке не подлежит" и основной целью является так называемое "освобождение всей территории Донбасса".

Темы: войнаРосcияПутин
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