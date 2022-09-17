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Росгвардійці захопили в полон пів сотні українців нібито через зв’язки із СБУ

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 14:59
Росгвардійці захопили в полон пів сотні українців нібито через зв’язки із СБУ
фото: тасс

За тиждень у Херсонській та Запорізькій областях Росгвардія окупантів взяла в полон понад п'ятдесят осіб, підозрюваних "у зв'язках з українськими військовими та спецслужбами".

Джерело: "Интерфакс" з посиланням на звіт Росгвардії

Дослівно: "У Херсонській та Запорізькій областях росгвардійці за тиждень "затримали" 52 підозрюваних у пособництві націоналістичним організаціям, СБУ та ЗСУ".

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Деталі: Росгвардійці повідомляють, нібито виявили "дві схованки з озброєнням та боєприпасами", в якому були: ПТУР (протитанкова керована ракета), вісім реактивних піхотних вогнеметів, п'ять ручних протитанкових гранатометів і п'ять пострілів до них, дві протитанкові міни.

Нагадаємо: Раніше військові РФ "затримали" двох співробітників Запорізької АЕС нібито за співпрацю зі Збройними силами України.

Теми: окупаціявійнаполоненіРосія
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