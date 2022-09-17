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Росгвардейцы захватили в плен полсотни украинцев якобы за связи с СБУ

Роман ПетренкоСуббота, 17 сентября 2022, 14:59
Росгвардейцы захватили в плен полсотни украинцев якобы за связи с СБУ
фото: тасс

За неделю в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия оккупантов взяла в плен более пятидесяти человек, подозреваемых "в связях с украинскими военными и спецслужбами".

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на отчет Росгвардии

Дословно: "В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю "задержали" 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ".

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Детали: Росгвардейцы сообщают, якобы обнаружили "два тайника с вооружением и боеприпасами", в котором были: ПТУР (противотанковая управляемая ракета), восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины и т.д.

Напомним: Российские СМИ сообщают, что военные РФ "задержали" двух сотрудников Запорожской АЭС якобы за сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

Темы: оккупациявойнапленныеРосcия
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