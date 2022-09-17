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Окупанти вдарили по Краматорську: 5 поранених, серед них підліток

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 17:48
Наслідки обстрілу Краматорська, фото з Telegram Кириленка

Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині з зенітно-ракетного комплексу "С-300", поранено 5 осіб, серед яких 16-річна дівчина.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, поліція Донеччини

 
Наслідки обстрілу Краматорська, фото з Telegram Кириленка

Дослівно Кириленко: "5 поранених, 31 пошкоджений будинок — наслідки ракетного обстрілу по Краматорську.

Росіяни знову вдарили по приватному сектору – використали комплекс С-300. Серед поранених – одна дитина".

Деталі: Поліція Донецької області повідомила, що серед постраждалих внаслідок обстрілу Краматорська – 16-річна дівчина.

 

Загалом поранення дістали цивільні мешканці віком від 16 до 72 років.

"За попередньою інформацією, били із зенітно-ракетного комплексу "С-300". Снаряд влучив між двома оселями, знищивши їх вщент. Ще 32 будинки пошкоджено", – повідомили в поліції.

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Що передувало: Раніше у суботу росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено 5 осіб, серед яких одна дитина.

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Теми: Донецька областьвійнадіти
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