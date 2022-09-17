Оккупанты ударили по Краматорску: 5 раненых, среди них подросток

Российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса "С-300", ранены 5 человек, среди которых 16-летняя девушка.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, полиция Донецкой области

Последствия обстрела Краматорска, фото из Telegram Кириленко

Дословно Кириленко: "5 раненых, 31 поврежденный дом – последствия ракетных обстрелов по Краматорску.

Россияне снова ударили по частному сектору – использовали комплекс С-300. Среди раненых – один ребенок".

Детали: Полиция Донецкой области сообщила, что среди пострадавших в результате обстрела Краматорска – 16-летняя девушка.

Ранения получили гражданские жители в возрасте от 16 до 72 лет.

"По предварительной информации, били из зенитно-ракетного комплекса "С-300". Снаряд попал между двумя жилищами, уничтожив их до основания. Еще 32 дома повреждены", – сообщили в полиции.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее в субботу россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: ранены 5 человек, среди которых один ребенок.