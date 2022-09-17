Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові взяли в полон сотні окупантів, чим серйозно поповнили обмінний фонд.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters, оприлюдненому в суботу на сторінці Зеленського в Telegram

Пряма мова: "У будь-якому випадку, скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас – російських військових або найманців, які працюють за РФ, терористів. Тому наше завдання – поповнювати цей фонд (обмінний – ред.).

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І я звертаюсь до російських військових – це правильно, якщо вони підуть в полон. Ми ставимося до них згідно Женевських конвенцій, як до військовополонених. Наша задача – щоб їх було більше, щоб повернути своїх. Тому задача є щодо поповнення фонду.

Скажу вам відверто, ця операція дала можливість цей фонд серйозно поповнити".

Деталі: На уточнююче питання про кількість захоплених у полон російських військових Зеленський сказав: "Це сотні".

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