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Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 21:15
Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні окупантів – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові взяли в полон сотні окупантів, чим серйозно поповнили обмінний фонд.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters, оприлюдненому в суботу на сторінці Зеленського в Telegram

Пряма мова: "У будь-якому випадку, скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас – російських військових або найманців, які працюють за РФ, терористів. Тому наше завдання – поповнювати цей фонд (обмінний – ред.).

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І я звертаюсь до російських військових – це правильно, якщо вони підуть в полон. Ми ставимося до них згідно Женевських конвенцій, як до військовополонених. Наша задача – щоб їх було більше, щоб повернути своїх. Тому задача є щодо поповнення фонду.

Скажу вам відверто, ця операція дала можливість цей фонд серйозно поповнити".

Деталі: На уточнююче питання про кількість захоплених у полон російських військових Зеленський сказав: "Це сотні".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Із кінця серпня українські війська пішли в контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях. 
  • 11 вересня ISW повідомляв, що українські сили звільнили понад 3000 кв км території за 5 днів і прорвали російські позиції на глибину до 70 км у деяких місцях. За підрахунком аналітиків, українці за перші дні вересня відвоювали більше території, ніж російські війська захопили з квітня.
  • ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, залишали свою військову техніку, проте Міноборони РФ назвало це плановим перегрупуванням військ для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Теми: Зеленськийдеокупаціяполонені
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