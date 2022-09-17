Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 21:15
Володимир Зеленський, фото ОП

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові взяли в полон сотні окупантів, чим серйозно поповнили обмінний фонд.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters, оприлюдненому в суботу на сторінці Зеленського в Telegram

Пряма мова: "У будь-якому випадку, скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас – російських військових або найманців, які працюють за РФ, терористів. Тому наше завдання – поповнювати цей фонд (обмінний – ред.).

І я звертаюсь до російських військових – це правильно, якщо вони підуть в полон. Ми ставимося до них згідно Женевських конвенцій, як до військовополонених. Наша задача – щоб їх було більше, щоб повернути своїх. Тому задача є щодо поповнення фонду.

Скажу вам відверто, ця операція дала можливість цей фонд серйозно поповнити".

Деталі: На уточнююче питання про кількість захоплених у полон російських військових Зеленський сказав: "Це сотні".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Із кінця серпня українські війська пішли в контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях. 
  • 11 вересня ISW повідомляв, що українські сили звільнили понад 3000 кв км території за 5 днів і прорвали російські позиції на глибину до 70 км у деяких місцях. За підрахунком аналітиків, українці за перші дні вересня відвоювали більше території, ніж російські війська захопили з квітня.
  • ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, залишали свою військову техніку, проте Міноборони РФ назвало це плановим перегрупуванням військ для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Зеленськийдеокупаціяполонені
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни вдарили ракетою по центру Краматорська

Орбан заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і свою владу до 2060 року - ЗМІ

ISW: Росіяни продовжують безглузді операції на Донеччині замість захищати вразливі рубежі

Моді — Путіну: Зараз не епоха війни

Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл

Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Зеленський
Зеленський пригрозив окупантам: Будемо бити міцніше, ніж до цього
Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом
Зеленський: Домовлятися з РФ через страх ядерної зброї – це початок Третьої світової
Останні новини
11:33
Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики
11:32
Повітряні сили збили 5 безпілотників і "Алігатор" окупантів
11:24
Amazon та ще чотири компанії розроблятимуть прототип цифрового євро
11:23
Українська кіноакадемія прокоментувала звинувачення в корупції на конкурсі з Netflix
11:13
Глава МЗС Молдови вимагає покарання винних за звірства в Ізюмі
10:51
Росіяни обстріляли ракетами Донеччину, тривають бої на Херсонщині – звіти ОВА
10:43
Заяви румунського ексміністра про поділ України неприйнятні - посольство
10:30
аудіо"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову": наречена окупанта замовляє "трофеї" з війни
10:14
Росіяни обстріляли з танка цивільне авто: загинули дві жінки
10:10
ЗСУ "денацифікували" вже майже 54,5 тисячі окупантів
Усі новини...