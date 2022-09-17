Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский
Во время контрнаступления на Харьковщине украинские военные взяли в плен сотни оккупантов, чем серьезно пополнили обменный фонд.
Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, обнародованном в субботу на странице Зеленского в Telegram
Прямая речь: "В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или наемников, которые работают за РФ, террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд (обменный – ред.).
И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача есть по пополнению фонда.
Скажу вам откровенно, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить".
Детали: На уточняющий вопрос о количестве захваченных в плен российских военных Зеленский сказал: "Это сотни".
Предыстория:
- С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях.
- 11 сентября ISW сообщал, что украинские силы освободили более 3000 кв км территории за 5 дней и прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах. По подсчету аналитиков, украинцы за первые дни сентября отвоевали больше территории, чем российские войска захватили с апреля.
- ВС РФ, убегая с Харьковщины, покидали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.