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Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 21:15
Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Во время контрнаступления на Харьковщине украинские военные взяли в плен сотни оккупантов, чем серьезно пополнили обменный фонд.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, обнародованном в субботу на странице Зеленского в Telegram

Прямая речь: "В любом случае, скажу вам откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или наемников, которые работают за РФ, террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот фонд (обменный – ред.).

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И я обращаюсь к российским военным – это правильно, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача есть по пополнению фонда.

Скажу вам откровенно, эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить".

Детали: На уточняющий вопрос о количестве захваченных в плен российских военных Зеленский сказал: "Это сотни".

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Предыстория:

  • С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. 
  • 11 сентября ISW сообщал, что украинские силы освободили более 3000 кв км территории за 5 дней и прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах. По подсчету аналитиков, украинцы за первые дни сентября отвоевали больше территории, чем российские войска захватили с апреля.
  • ВС РФ, убегая с Харьковщины, покидали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.

Темы: Зеленскийдеоккупацияпленные
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