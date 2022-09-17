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"Осудом геноцид не спинити": глава МЗС Литви закликав дати Україні танки

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 22:50

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після новин про сотні могил у звільненому Ізюмі заявив, що реагувати на це потрібно не словами, а діями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Осуд сам по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять гучніше за слова. "Озбройте Україну зараз" - це означає зараз", - відреагував Ландсбергіс. 

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Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання з понад 440 людьми.

На ці новини відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це черговий доказ російської жорстокості та необхідності допомагати Україні.

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Теми: ЛитваІзюм
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