"Слова не остановят геноцид": глава МИД Литвы призвал дать Украине танки

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после новостей о сотнях могил в освобожденном Изюме заявил, что реагировать на это нужно не словами, а действиями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Слова не смогли предотвратить эти массовые могилы. Осуждение само по себе не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче, чем слова. "Вооружите Украину сейчас" - это значит сейчас", - отреагировал Ландсбергис.

Как сообщалось, в освобожденном Изюме в Харьковской области нашли массовое захоронение с более чем 440 людьми.

На эти новости отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность..

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это очередное доказательство российской жестокости и необходимости помогать Украине.