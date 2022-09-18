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ОК "Південь": ЗСУ відправили на дно російську баржу з технікою і персоналом

Анастасія КалатурНеділя, 18 вересня 2022, 02:33
ФОТО: GETTY

ЗСУ потопили баржу з російською технікою та окупантами на борту.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Внаслідок чого у окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити.

А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Продірявлену "посудину" відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом".

Деталі: Як повідомляється, підтверджені втрати ворога  становлять 62 військових та 5 одиниць броньованої техніки.

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Теми: війнаРосія
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