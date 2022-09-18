Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 02:33
ФОТО: GETTY

ВСУ потопили баржу с российской техникой и оккупантами на борту.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить.

А также отминусована одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. Продырявленная "посудина" отправлена по курсу русского военного корабля вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом".

Детали: Как сообщается, подтвержденные потери врага составляют 62 военных и 5 единиц бронированной техники.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоРоссия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга – СМИ

фото, видеоВ Ереване - протест с требованием выхода Армении из ОДКБ

НАБУ провело обыск у Коломойского - источники

Россияне обстреляли психбольницу во время эвакуации пациентов - погибли 4 медика

фото, видеоРоссияне ударили ракетой по центру Краматорска

Орбан произнес речь о распаде ЕС, потере Украиной территорий и своей власти до 2060 года - СМИ

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

война
Разведка Британии объяснила ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины
Россияне ударили ракетой по центру Краматорска
Украинская авиация ударила по 16 местам скопления россиян и техники на Луганщине - ОВА
Последние новости
18:34
В Молдове партия "Шор" объявила бессрочные протесты с требованием перезагрузки власти
18:22
видеоВСУ форсировали Оскол, теперь контролируют и левый берег – СтратКом
18:09
Goldman прогнозирует снижение роста ВВП США в следующем году
18:03
фотоРоссияне обстреляли Днепропетровскую область: 2 погибших, 3 раненых
17:40
МИД Азербайджана выразил "глубокое сожаление" из-за заявлений Пелоси в Ереване
17:36
фотоРоссия перебрасывает в Украину средства ПВО из Санкт-Петербурга – СМИ
17:23
Венгрия говорит, что выполнит свои обязательства и ЕС не заблокирует ей миллиарды евро
17:19
Bitcoin снова опустился ниже 20 000 долларов
17:10
Гайдай: Разбитые города Луганщины зиму не переживут
16:42
фото, видеоВ Ереване - протест с требованием выхода Армении из ОДКБ
Все новости...