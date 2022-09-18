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ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 02:33
ОК Юг: ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом
ФОТО: GETTY

ВСУ потопили баржу с российской техникой и оккупантами на борту.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений. В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить.

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А также отминусована одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. Продырявленная "посудина" отправлена по курсу русского военного корабля вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом".

Детали: Как сообщается, подтвержденные потери врага составляют 62 военных и 5 единиц бронированной техники.

Темы: войнаРосcия
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