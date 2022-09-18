Росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська

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В ніч на 18 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області.

Джерело: Freedom, місцеві телеграм-канали

Деталі: Цієї ночі російські війська завдали удару по Краматорську – внаслідок обстрілу постраждав готель.

За попередньою інформацією, постраждалих на місці вибуху не зафіксовано.

За даними місцевих, від удару також посипалось скло в Краматорському економіко-гуманітарному інституті.

Пізніше в ОВА розповіли, що внаслідок обстрілу поранена жінка.

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Нагадаємо: 17 вересня російські війська обстріляли Краматорськ з зенітно-ракетного комплексу "С-300", поранено 5 осіб.