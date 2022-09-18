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Россияне ударили ракетой по центру Краматорска

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 09:35
Россияне ударили ракетой по центру Краматорска
все фото с телеграм-канала pravdaslavkram

В ночь на 18 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области.

Источник: Freedom, местные телеграм-каналы

Детали: Этой ночью российские войска нанесли удар по Краматорску - в результате обстрела пострадал отель.

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По предварительной информации, пострадавших на месте взрыва не зафиксировано.

По данным местных, от удара также посыпались стекла в Краматорском экономико-гуманитарном институте.

Позже в ОВА рассказали, что в результате обстрела ранена женщина.

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Напомним: Российские войска обстреляли Краматорск из зенитно-ракетного комплекса "С-300", ранены 5 человек.

Темы: КраматорскДонецкая областьобстрелвойна
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