"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову": наречена окупанта замовляє "трофеї" з війни
Служба безпеки України оприлюднила розмову загарбника, чия наречена закликає його привозити "трофеї" з убитих українців.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно спецслужба: "Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, та відрізані голови – ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков’я.
Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК "Вагнер" й тоді він зможе подарувати їй навіть відрізану людську голову".
Дослівно наречена окупанта: "Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику...
Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться".
Деталі: В СБУ наголошують, що ганебне поводження росіян із полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним.
Міжнародний трибунал чекає на загарбників, які порушують всі можливі норми гуманітарного права.