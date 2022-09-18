"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову": наречена окупанта замовляє "трофеї" з війни

Служба безпеки України оприлюднила розмову загарбника, чия наречена закликає його привозити "трофеї" з убитих українців.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно спецслужба: "Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, та відрізані голови – ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков’я.

Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК "Вагнер" й тоді він зможе подарувати їй навіть відрізану людську голову".

Дослівно наречена окупанта: "Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику...

Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться".

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Деталі: В СБУ наголошують, що ганебне поводження росіян із полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним.

Міжнародний трибунал чекає на загарбників, які порушують всі можливі норми гуманітарного права.