"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову": невеста оккупанта заказывает "трофеи" с войны

Служба безопасности Украины обнародовала разговор захватчика, чья невеста призывает его привозить "трофеи" с убитых украинцев.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно спецслужба: "Нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников, и отрезанные головы - вот вершина мечтаний простой русской девушки из Подмосковья.

Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж после возвращения с войны в Украине трудоустроился в ЧВК "Вагнер" и тогда он сможет подарить ей даже отрезанную человеческую голову".

Дословно невеста оккупанта: "Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику...

Илюша, без кителя ты не можешь съ*баться".

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Детали: В СБУ отмечают, что гнусное обращение россиян с пленными и телами убитых в бою защитников Украины не останется безнаказанным.

Международный трибунал ждет захватчиков, которые нарушают все возможные нормы гуманитарного права.