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Глава МЗС Молдови вимагає покарання винних за звірства в Ізюмі

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 11:13

Міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску відреагував на повідомлення про масові поховання у звільненому від російських окупантів Ізюмі.

Міністр закликав притягнути винних до відповідальності, повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко вражений жахами російської окупації, коли з'являються кадри зі звільненого Ізюма. Винні мають відповісти за ці звірства", - написав Попеску у своєму Twitter у суботу.

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Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання з понад 440 людьми.

На ці новини відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.

Теми: МолдоваІзюм
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