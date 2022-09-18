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Глава МИД Молдовы требует наказания виновных за зверства в Изюме

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 11:13

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску отреагировал на сообщения о массовых захоронениях в освобожденном от российских оккупантов Изюме.

Министр призвал привлечь виновных к ответственности, сообщает "Европейская правда".

"Глубоко поражен ужасами российской оккупации, когда появляются кадры из освобожденного Изюма. Виновные должны ответить за эти зверства", - написал Попеску в своем Twitter в субботу.

Как сообщалось, в освобожденном Изюме на Харьковщине нашли массовое захоронение с более чем 440 людьми.

На эти новости отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность.

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Темы: МолдоваИзюм
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