Глава МИД Молдовы требует наказания виновных за зверства в Изюме

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску отреагировал на сообщения о массовых захоронениях в освобожденном от российских оккупантов Изюме.

Министр призвал привлечь виновных к ответственности, сообщает "Европейская правда".

"Глубоко поражен ужасами российской оккупации, когда появляются кадры из освобожденного Изюма. Виновные должны ответить за эти зверства", - написал Попеску в своем Twitter в субботу.

Как сообщалось, в освобожденном Изюме на Харьковщине нашли массовое захоронение с более чем 440 людьми.

На эти новости отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность.