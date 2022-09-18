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Чехія продовжить допомагати Україні покласти край війні з путінськими нацистами - міністр оборони

"Європейська правда"Неділя, 18 вересня 2022, 12:03

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова після розкриття звірств в Ізюмі заявила, що Прага продовжить надавати підтримку Україні, щоб закінчити війну з "путінськими нацистами".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку вини за ці вбивства. Ми не перестанемо допомагати. Ми просто зупинимо російських мерзотників якнайшвидше", - заявила вона у Twitter.

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Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання з понад 440 людьми.

На ці новини відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.

Теми: ЧехіявійнаРосія
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