Чехія продовжить допомагати Україні покласти край війні з путінськими нацистами - міністр оборони

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова після розкриття звірств в Ізюмі заявила, що Прага продовжить надавати підтримку Україні, щоб закінчити війну з "путінськими нацистами".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку вини за ці вбивства. Ми не перестанемо допомагати. Ми просто зупинимо російських мерзотників якнайшвидше", - заявила вона у Twitter.

Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання з понад 440 людьми.

На ці новини відреагували низка лідерів країн та глав МЗС, обіцяючи винним відповідальність.