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Чехия продолжит помогать Украине положить конец войне с путинскими нацистами - министр обороны

"Европейская правда"Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:03

Министр обороны Чехии Яна Чернохова после раскрытия зверств в Изюме заявила, что Прага продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы завершить войну с "путинскими нацистами".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Каждый, кто отрицает, что Россия является агрессором, и критикует то, что мы помогаем положить конец войне с путинскими нацистами и террористами, снабжая военную технику и гуманитарную помощь, несет свою долю вины за эти убийства. Мы не перестанем помогать. Мы просто остановим российских мерзавцев как можно быстрее", - заявила она в Twitter.

Как сообщалось, в освобожденном Изюме в Харьковской области нашли массовое захоронение с более чем 440 людьми.

На эти новости отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность.

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Темы: ЧехиявойнаРосcия
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