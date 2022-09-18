Чехия продолжит помогать Украине положить конец войне с путинскими нацистами - министр обороны

Министр обороны Чехии Яна Чернохова после раскрытия зверств в Изюме заявила, что Прага продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы завершить войну с "путинскими нацистами".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Каждый, кто отрицает, что Россия является агрессором, и критикует то, что мы помогаем положить конец войне с путинскими нацистами и террористами, снабжая военную технику и гуманитарную помощь, несет свою долю вины за эти убийства. Мы не перестанем помогать. Мы просто остановим российских мерзавцев как можно быстрее", - заявила она в Twitter.

Как сообщалось, в освобожденном Изюме в Харьковской области нашли массовое захоронение с более чем 440 людьми.

На эти новости отреагировали ряд лидеров стран и глав МИД, обещая виновным ответственность.