У зустрічі Зеленського з Путіним зараз немає сенсу – ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Джерело: Подоляк в коментарі УП

Пряма мова Подоляка: "Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає.

По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні - це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше. І по-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше.

Тому, зрозуміло, що саме зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій". Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього".

Деталі: Проте Подоляк наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".

Передісторія: Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля, а також сказав, що не бачив пропозицій щодо гарантій безпеки для нашої країни.