Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У зустрічі Зеленського з Путіним зараз немає сенсу – ОП

Роман ПетренкоНеділя, 18 вересня 2022, 15:41
У зустрічі Зеленського з Путіним зараз немає сенсу – ОП
коллаж уп

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Джерело: Подоляк в коментарі УП

Пряма мова Подоляка: "Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає.

Реклама:

По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні - це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше. І по-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше.

Тому, зрозуміло, що саме зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій". Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього".

Деталі: Проте Подоляк наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля, а також сказав, що не бачив пропозицій щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Теми: ЗеленськийПутінпереговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
Усі новини...
Реклама: