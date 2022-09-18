Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У зустрічі Зеленського з Путіним зараз немає сенсу – ОП

Роман ПетренкоНеділя, 18 вересня 2022, 15:41
коллаж уп

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що зараз немає ніякого сенсу ні в переговорах, ні в зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідером країни-агресора Володимиром Путіним.

Джерело: Подоляк в коментарі УП

Пряма мова Подоляка: "Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає.

По-перше, РФ все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні - це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше. І по-третє, Росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше.

Тому, зрозуміло, що саме зараз на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій". Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки РФ, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього".

Деталі: Проте Подоляк наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".

Передісторія: Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля, а також сказав, що не бачив пропозицій щодо гарантій безпеки для нашої країни.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінпереговоривійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Комусь здається, що в нас затишшя, але це підготовка

оновленоНегода на Сумщині: 1 загибла і 8 постраждалих, двомісячна дитина без свідомості

фото, відеоШмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська

фото, відеоВ Єревані - протест з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ

НАБУ провело обшук у Коломойського - джерела

Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Зеленський
Зеленський пригрозив окупантам: Будемо бити міцніше, ніж до цього
Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом
Зеленський: Домовлятися з РФ через страх ядерної зброї – це початок Третьої світової
Останні новини
05:13
Війська США захистять Тайвань у разі китайського вторгнення — Байден
04:18
Росіяни тримають напоготові вісім "Калібрів" у Чорному морі
03:20
ОК "Південь": ЗСУ ліквідували два російські склади і вдарили по переправі
02:27
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю — 8 прильотів
02:00
Байден: Немає жодних ознак, що Китай надає Росії зброю для вторгнення
01:09
В Одесі треба створити комплекс про імперське минуле, куди перемістять пам'ятники — Труханов
00:30
Генерал США: Війна в Україні перейшла в нову фазу
23:40
Через буревій на Сумщині затримуються поїзди
23:00
У РФ правозахисники питають генпрокурора, чому ув'язнених відправляють на війну
22:13
фотоОбстріли на Сумщині: загинув місцевий мешканець і близько 100 тварин
Усі новини...