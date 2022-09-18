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Во встрече Зеленского с Путиным сейчас нет смысла - ОП

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 15:41
коллаж уп

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

Источник: Подоляк в комментарии УП

Прямая речь Подоляка: "Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока абсолютно нет.

Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И, в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе.

Поэтому, понятно, что именно сейчас на повестке дня темы о двусторонней встрече нет. Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого".

Детали: Однако Подоляк отметил, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций убытков и выдачу преступников".

Предыстория: Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что Зеленский не желает встречаться с главой Кремля, а также сказал, что не видел предложений по гарантиям безопасности для нашей страны.

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Темы: ЗеленскийПутинпереговорывойна
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