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Не бачив, не погоджується: Путін прокоментував можливу зустріч з Зеленським і проєкт гарантій безпеки

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 вересня 2022, 19:55
Володимир Путін, фото: Gatty Images

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що президент України Володимир Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля, а також сказав, що не бачив пропозицій щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Перша умова (щоб зустріч відбулася) – щоб вони (Україна) погодилися. Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією".

Деталі: При цьому Путін послався на президента Туреччини, який вважає, що ця зустріч може принести позитивний результат.

Також президент РФ розповів, що не знайомий з пропозиціями щодо гарантій безпеки Україні. "Я, чесно кажучи, не знайомий з тим, що вони цього разу пропонують (проєкт гарантій безпеки України - ред.)", - сказів він.

Путін каже, що Росія начебто вела переговори про гарантії безпеки, існує проєкт стамбульської угоди. І начебто тому Росія "відвела" війська від Києва, щоб "створити умови для укладання цієї угоди".

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Теми: ПутінвійнаРосіяЗеленський
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