Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Не бачив, не погоджується: Путін прокоментував можливу зустріч з Зеленським і проєкт гарантій безпеки

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 вересня 2022, 19:55
Не бачив, не погоджується: Путін прокоментував можливу зустріч з Зеленським і проєкт гарантій безпеки
Володимир Путін, фото: Gatty Images

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що президент України Володимир Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля, а також сказав, що не бачив пропозицій щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Перша умова (щоб зустріч відбулася) – щоб вони (Україна) погодилися. Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією".

Реклама:

Деталі: При цьому Путін послався на президента Туреччини, який вважає, що ця зустріч може принести позитивний результат.

Також президент РФ розповів, що не знайомий з пропозиціями щодо гарантій безпеки Україні. "Я, чесно кажучи, не знайомий з тим, що вони цього разу пропонують (проєкт гарантій безпеки України - ред.)", - сказів він.

Путін каже, що Росія начебто вела переговори про гарантії безпеки, існує проєкт стамбульської угоди. І начебто тому Росія "відвела" війська від Києва, щоб "створити умови для укладання цієї угоди".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • Після звільнення Збройними силами України населених пунктів Харківщини, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували рекомендації щодо Київського договору з безпеки для стратегічного партнерства України та держав-гарантів.

Теми: ПутінвійнаРосіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: