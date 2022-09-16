Не бачив, не погоджується: Путін прокоментував можливу зустріч з Зеленським і проєкт гарантій безпеки

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками візиту до Узбекистану заявив, що президент України Володимир Зеленський не має бажання зустрічатись з очільником Кремля, а також сказав, що не бачив пропозицій щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Перша умова (щоб зустріч відбулася) – щоб вони (Україна) погодилися. Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією".

Реклама:

Деталі: При цьому Путін послався на президента Туреччини, який вважає, що ця зустріч може принести позитивний результат.

Також президент РФ розповів, що не знайомий з пропозиціями щодо гарантій безпеки Україні. "Я, чесно кажучи, не знайомий з тим, що вони цього разу пропонують (проєкт гарантій безпеки України - ред.)", - сказів він.

Путін каже, що Росія начебто вела переговори про гарантії безпеки, існує проєкт стамбульської угоди. І начебто тому Росія "відвела" війська від Києва, щоб "створити умови для укладання цієї угоди".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: