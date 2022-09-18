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Через буревій на Сумщині затримуються поїзди

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 23:40
Через буревій на Сумщині затримуються поїзди
Наслідки негоди в Бурині Сумської області, фото ДСНС

Через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на ділянці Конотоп — Ворожба затримуються поїзди.

Джерело: Укрзалізниця, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, ДСНС України

Дослівно Укрзалізниця: "Через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп — Ворожба.

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Наші енергетики та колійники вже проводять відновлювальні роботи, але затримки чекають на поїзди: №780 Київ — Суми; №6305 Ворожба — Конотоп.

Деталі: Також можливі затримки поїздів №805 Харків — Конотоп і №6306 Бахмач — Ворожба.

Станом на 21:15 у компанії повідомили, що поїзд 780 Київ-Суми прямує із загальною затримкою 2 год. 40 хв.

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Також через спричинені негодою пошкодження контактної мережі поїзд 772 Хмельницький-Київ прямує із загальною затримкою 1 год. 8 хв.

Разом з тим, Живицький повідомив, що через затримку поїзд Київ-Суми прибуває до обласного центру під час комендантської години.

"Прохання до зустрічаючих: не варто порушувати комендантську годину і виїжджати на вокзал. Ваших рідних та близьких ми безпечно довеземо по домівках", - зазначив він.

Водночас у ДСНС України повідомили, що в м. Буринь Конотопського району, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), за результатами попереднього обстеження пошкоджено 66 приватних житлових будинків, з них 10 зруйновано. У 4 багатоквартирних будинках пошкоджено покрівлі, також на АЗС та двох будівель фермерського господарства, пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок негоди загинула 1 особа та 8 осіб травмовано (з них4 госпіталізовано).

Що передувало: У місті Буринь на Сумщині через надзвичайні погодні умови загинула людина, ще 8 осіб постраждало, серед яких двомісячна дитина.

Теми: Сумська областьстихійне лихоУкрзалізниця
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