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Из-за урагана на Сумщине задерживаются поезда

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 23:40
Из-за урагана на Сумщине задерживаются поезда
Последствия непогоды в Бурыни Сумской области, фото ГСЧС

Из-за непогоды и урагана на Сумщине повреждена инфраструктура на участке Конотоп – Ворожба, задерживаются поезда.

Источник: Укрзализныця, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram, ГСЧС Украины

Дословно Укрзализныця: "Из-за непогоды и урагана на Сумщине повреждена инфраструктура на участке Конотоп – Ворожба.

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Наши энергетики и колейщики уже проводят восстановительные работы, но задержки ждут поезда: №780 Киев – Сумы; №6305 Ворожба – Конотоп.

Детали: Также возможны задержки поездов №805 Харьков – Конотоп и №6306 Бахмач – Ворожба.

По состоянию на 21:15 в компании сообщили, что поезд 780 Киев-Сумы следует с общей задержкой 2 ч. 40 мин.

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Также из-за вызванных непогодой повреждений контактной сети поезд 772 Хмельницкий-Киев следует с общей задержкой 1 ч. 8 мин.

Вместе с тем, Живицкий сообщил, что из-за задержки поезд Киев-Сумы прибывает в областной центр во время комендантского часа.

"Просьба к встречающим: не стоит нарушать комендантский час и выезжать на вокзал. Ваших родных и близких мы безопасно довезем по домам", - отметил он.

В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что в г. Бурынь Конотопского района, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра), по результатам предварительного обследования повреждено 66 частных жилых домов, из них 10 разрушены. В 4 многоквартирных домах повреждены кровли, также на АЗС и двух зданий фермерского хозяйства, повреждены линии электропередач. В результате непогоды погиб 1 человек и 8 человек травмированы (из них 4 госпитализированы).

Что предшествовало: В городе Бурынь Сумской области из-за чрезвычайных погодных условий погиб человек, еще 8 человек пострадали, среди которых двухмесячный ребенок.

Темы: Сумская областьстихийное бедствиеУкрзализныця
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