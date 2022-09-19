Генерал США: Війна в Україні перейшла в нову фазу

Війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу.

Джерело: генерал США Марк Міллі після відвідин військової бази в Польщі, якого цитує Reuters

Деталі: Міллі зазначив, що "війна зараз йде не надто добре для Росії" і залишається незрозумілим, як Росія може відреагувати на останні невдачі на полі бою.

Як пише Reuters, Міллі перевірив систему протиповітряної оборони бази, у тому числі ракетні батареї Patriot, які стануть останньою лінією оборони, якщо Росія вирішить атакувати базу, ризикуючи розпочати війну з НАТО.

Міллі не припускає, що війська США в Європі знаходяться під якоюсь підвищеною загрозою, але сказав, що вони мають бути готові, і закликав до підвищеної пильності серед американських військ.