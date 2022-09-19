Генерал США: Война в Украине перешла в новую фазу

Война России против Украины находится в новой фазе, когда украинские силы захватили стратегическую инициативу.

Источник: генерал США Марк Милли после посещения военной базы в Польше, которого цитирует Reuters

Детали: Милли отметил, что "война сейчас идет не очень хорошо для России" и остается непонятным, как Россия может отреагировать на последние неудачи на поле боя.

Как пишет Reuters, Милли проверил систему противовоздушной обороны базы, включая ракетные батареи Patriot, которые станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО.

Милли не предполагает, что войска США в Европе находятся под какой-то повышенной угрозой, но сказал, что они должны быть готовы, и призвал к повышенной бдительности среди американских войск.