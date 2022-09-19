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Генерал США: Война в Украине перешла в новую фазу

Понедельник, 19 сентября 2022, 00:30
Генерал США: Война в Украине перешла в новую фазу
ФОТО: GETTY

Война России против Украины находится в новой фазе, когда украинские силы захватили стратегическую инициативу.

Источник: генерал США Марк Милли после посещения военной базы в Польше, которого цитирует Reuters

Детали: Милли отметил, что "война сейчас идет не очень хорошо для России" и остается непонятным, как Россия может отреагировать на последние неудачи на поле боя.

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Как пишет Reuters, Милли проверил систему противовоздушной обороны базы, включая ракетные батареи Patriot, которые станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО.

Милли не предполагает, что войска США в Европе находятся под какой-то повышенной угрозой, но сказал, что они должны быть готовы, и призвал к повышенной бдительности среди американских войск.

Темы: Росcиявойна
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