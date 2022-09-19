Війська США захистять Тайвань у разі китайського вторгнення — Байден

Американські війська захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення – про це заявив президент США Джо Байден.

Джерело: Байден в інтерв’ю CBS, Reuters, WP

Деталі: На запитання, чи будуть американські війська захищати острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".

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На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки і жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".

Зазначається, що ця заява є найвідвертішою заявою Байдена з цього питання. Сполучені Штати вже давно дотримуються політики, згідно з якою вони не дають чіткої відповіді на напад на Тайвань у військовому плані.

Як пише Reuters, представник Білого дому, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

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Нагадаємо: На початку вересня державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму 1,1 млрд доларів.

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