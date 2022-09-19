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Війська США захистять Тайвань у разі китайського вторгнення — Байден

Анастасія КалатурПонеділок, 19 вересня 2022, 05:13
Війська США захистять Тайвань у разі китайського вторгнення — Байден
ФОТО: GETTY

Американські війська захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення – про це заявив  президент США Джо Байден.

Джерело: Байден в інтерв’ю CBS, Reuters, WP

Деталі: На запитання, чи будуть американські війська захищати острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".

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На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки і жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".

Зазначається, що ця заява є найвідвертішою заявою Байдена з цього питання. Сполучені Штати вже давно дотримуються політики, згідно з якою вони не дають чіткої відповіді на напад на Тайвань у військовому плані.

Як пише Reuters, представник Білого дому, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На початку вересня державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму 1,1 млрд  доларів.

Довідково:

  • Зараз відносини між керівництвом Китаю та Тайваню найскладніші з початку їх протистояння, а багато аналітиків передбачають можливість вторгнення Китаю на Тайвань. 
  • Незалежність Тайваню визнали лише 13 країн, а також Ватикан.
  • Штати, хоч і визнають Пекін як єдиний законний уряд Китаю, паралельно підтримують зв'язки з Тайванем. У 1979 році Конгрес ухвалив Акт про взаємини з Тайванем, який включає також надання військової підтримки. 

Теми: СШАТайваньКитайБайден
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