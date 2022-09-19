Війська США захистять Тайвань у разі китайського вторгнення — Байден
Американські війська захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення – про це заявив президент США Джо Байден.
Джерело: Байден в інтерв’ю CBS, Reuters, WP
Деталі: На запитання, чи будуть американські війська захищати острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".
На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки і жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".
Зазначається, що ця заява є найвідвертішою заявою Байдена з цього питання. Сполучені Штати вже давно дотримуються політики, згідно з якою вони не дають чіткої відповіді на напад на Тайвань у військовому плані.
Як пише Reuters, представник Білого дому, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.
Нагадаємо: На початку вересня державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму 1,1 млрд доларів.
Довідково:
- Зараз відносини між керівництвом Китаю та Тайваню найскладніші з початку їх протистояння, а багато аналітиків передбачають можливість вторгнення Китаю на Тайвань.
- Незалежність Тайваню визнали лише 13 країн, а також Ватикан.
- Штати, хоч і визнають Пекін як єдиний законний уряд Китаю, паралельно підтримують зв'язки з Тайванем. У 1979 році Конгрес ухвалив Акт про взаємини з Тайванем, який включає також надання військової підтримки.