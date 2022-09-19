Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Войска США защитят Тайвань в случае китайского вторжения — Байден

Анастасия КалатурПонедельник, 19 сентября 2022, 05:13
ФОТО: GETTY

Американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения - об этом заявил президент США Джо Байден.

Источник: Байден в интервью CBS, Reuters, WP

Детали: На вопрос, будут ли американские войска защищать остров, на который претендует Китай, Байден ответил: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".

На просьбу уточнить, имеет ли он в виду, что "в отличие от Украины, сэр, американские войска - американские мужчины и женщины - будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения", Байден ответил: "Да".

Отмечается, что это заявление является самым откровенным заявлением Байдена по этому вопросу. Соединенные Штаты уже давно придерживаются политики, согласно которой они не дают четкого ответа на нападение на Тайвань в военном плане.

Как пишет Reuters, представитель Белого дома, которого попросили прокомментировать ситуацию, сказал, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

Напомним: В начале сентября государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню военной техники на сумму 1,1 млрд долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Справка:

  • Сейчас отношения между руководством Китая и Тайваня самые сложные с начала их противостояния, а многие аналитики предполагают возможность вторжения Китая на Тайвань. 
  • Независимость Тайваня признали лишь 13 стран, а также Ватикан.
  • Штаты, хоть и признают Пекин как единственное законное правительство Китая, параллельно поддерживают связи с Тайванем. В 1979 году Конгресс принял Акт о взаимоотношениях с Тайванем, который включает также предоставление военной поддержки. 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАТайваньКитайБайден
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоБоевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в РФ

В Украине подтвердили второй случай обезьяньей оспы – Минздрав

СБУ уверяет, что Медведчук – под замком

Германия поставит Украине еще четыре Panzerhaubitze 2000

В Верховном суде хотят уволить судью, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ

Россияне на юге зажаты между ВСУ и правым берегом, ищут способ сдаться в плен – ОК "Юг"

Все новости...
США
Посол США: контуры своей победы и время переговоров с РФ будет определять Украина
Посол США о плане на случай применения РФ ядерного оружия в Украине: такие обсуждения ведутся
"Не думаю, что это будет быстрая война": посол США о шансах закончить войну в 2023 году
Последние новости
20:50
Крупнейший частный банк Турции прекратил обслуживание российских карт "Мир"
20:47
фотоГроб королевы Елизаветы II поместили в склепе перед приватным захоронением
20:37
В Варшаве состоится Марш спасения животных от войны в Украине – зоозащитники
20:27
видеоПрезидент призвал сохранять темп контрнаступления
20:25
НБУ третий раз предложил банкам наличную валюту на обмен: какая пользуется большим спросом
20:19
Зеленский похвалил СБУ: Теперь у оккупантов не будет опоры на украинской земле
19:51
Во Львове арестовали отель и недвижимость, принадлежащих россиянину
19:44
обновленоБоевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в РФ
19:40
МИД РФ вызвал посла Канады из-за брошенного в российское посольство "коктейля Молотова"
19:39
Российским командирам поручили держать позиции в Запорожской области – Генштаб ВСУ
Все новости...