Войска США защитят Тайвань в случае китайского вторжения — Байден
Американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения - об этом заявил президент США Джо Байден.
Источник: Байден в интервью CBS, Reuters, WP
Детали: На вопрос, будут ли американские войска защищать остров, на который претендует Китай, Байден ответил: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".
На просьбу уточнить, имеет ли он в виду, что "в отличие от Украины, сэр, американские войска - американские мужчины и женщины - будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения", Байден ответил: "Да".
Отмечается, что это заявление является самым откровенным заявлением Байдена по этому вопросу. Соединенные Штаты уже давно придерживаются политики, согласно которой они не дают четкого ответа на нападение на Тайвань в военном плане.
Как пишет Reuters, представитель Белого дома, которого попросили прокомментировать ситуацию, сказал, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.
Напомним: В начале сентября государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню военной техники на сумму 1,1 млрд долларов.
Справка:
- Сейчас отношения между руководством Китая и Тайваня самые сложные с начала их противостояния, а многие аналитики предполагают возможность вторжения Китая на Тайвань.
- Независимость Тайваня признали лишь 13 стран, а также Ватикан.
- Штаты, хоть и признают Пекин как единственное законное правительство Китая, параллельно поддерживают связи с Тайванем. В 1979 году Конгресс принял Акт о взаимоотношениях с Тайванем, который включает также предоставление военной поддержки.