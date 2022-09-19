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Войска США защитят Тайвань в случае китайского вторжения — Байден

Анастасия КалатурПонедельник, 19 сентября 2022, 05:13
Войска США защитят Тайвань в случае китайского вторжения — Байден
ФОТО: GETTY

Американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения - об этом заявил президент США Джо Байден.

Источник: Байден в интервью CBS, Reuters, WP

Детали: На вопрос, будут ли американские войска защищать остров, на который претендует Китай, Байден ответил: "Да, если на самом деле произойдет беспрецедентное нападение".

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На просьбу уточнить, имеет ли он в виду, что "в отличие от Украины, сэр, американские войска - американские мужчины и женщины - будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения", Байден ответил: "Да".

Отмечается, что это заявление является самым откровенным заявлением Байдена по этому вопросу. Соединенные Штаты уже давно придерживаются политики, согласно которой они не дают четкого ответа на нападение на Тайвань в военном плане.

Как пишет Reuters, представитель Белого дома, которого попросили прокомментировать ситуацию, сказал, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

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Напомним: В начале сентября государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню военной техники на сумму 1,1 млрд долларов.

Справка:

  • Сейчас отношения между руководством Китая и Тайваня самые сложные с начала их противостояния, а многие аналитики предполагают возможность вторжения Китая на Тайвань. 
  • Независимость Тайваня признали лишь 13 стран, а также Ватикан.
  • Штаты, хоть и признают Пекин как единственное законное правительство Китая, параллельно поддерживают связи с Тайванем. В 1979 году Конгресс принял Акт о взаимоотношениях с Тайванем, который включает также предоставление военной поддержки. 

Темы: СШАТайваньКитайБайден
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