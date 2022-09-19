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Зведення Генштабу: РФ відправила на війну в Україні 400 ув’язнених з Тамбова

Анастасія КалатурПонеділок, 19 вересня 2022, 07:08
Зведення Генштабу: РФ відправила на війну в Україні 400 ув’язнених з Тамбова
ФОТО: GETTY

Росія для  посилення своїх військ в Україні відправила з міста Тамбов 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

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За минулу добу ворог завдав 3 ракетні та 22 авіаудари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках росіяни стріляли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ;
  • на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.
  • на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

Наші сили відбили атаки в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут. Підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Також уражені 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО, РЕБ та 3 склади боєприпасів.

Теми: війнаРосія
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