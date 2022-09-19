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Сводка Генштаба: РФ отправила на войну в Украину 400 заключенных из Тамбова

Анастасия КалатурПонедельник, 19 сентября 2022, 07:08
Сводка Генштаба: РФ отправила на войну в Украину 400 заключенных из Тамбова
ФОТО: GETTY

Россия для усиления своих войск в Украине отправила из города Тамбов 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, в Краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задание по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону.

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За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 22 авиаудара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. С началом суток враг провел еще три ракетных удара.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополье, Первомайское, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спирное, Красногоровка, Степное и Ольговское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях россияне стреляли из танков, минометов и артиллерии, а именно:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;
  • на Краматорском направлении - Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении - Северск, Роздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях - Угледар, Великая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вильне Поле и Временка.
  • на Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы по всей линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

Наши силы отбили атаки в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Также поражены 6 пунктов управления, 3 опорных пункта и районов сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО, РЭБ и 3 склада боеприпасов.

Темы: войнаРосcия
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