На Донеччині за добу окупанти вбили 3 мирних жителів – ОВА

За минулу добу в Донецькій області через обстріли окупантів загинуло 3 мирних мешканців, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 18 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Торецьку, Ягідному та Богородичному".

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Деталі: За його словами, ще 8 людей отримали поранення. Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: За даними ОВА, добою раніше на Донеччині було 5 загиблих та 18 поранених.