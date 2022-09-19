На Донетчине за сутки оккупанты убили 3 мирных жителей - ОВА

За минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибло 3 мирных жителей, сообщил начальник Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Источник: начальник Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Торецке, Ягодном и Богородичном".

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Детали: По его словам, еще 8 человек получили ранения. Он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: Сутками ранее в Донецкой области было 5 погибших, 18 раненых.