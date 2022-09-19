Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: через удари окупантів 2 людей постраждало, 6 людей підірвалось на мінах

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 08:51
Харківщина: через удари окупантів 2 людей постраждало, 6 людей підірвалось на мінах
Фото ілюстративне ДСНС у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чергові обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення та кордону в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка".

Реклама:

Деталі: За його словами, також на деокупованих територіях протягом минулої доби на мінах підірвалось 6 мирних мешканців. 2 людей - на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському. Всі вони були шпиталізовані з різними ступенями поранень.

Що було раніше: 18 вересня у селі Стрілеча Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

Теми: Харківська областьвійнажертвидеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: