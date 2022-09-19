Харківщина: через удари окупантів 2 людей постраждало, 6 людей підірвалось на мінах

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чергові обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення та кордону в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка".

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Деталі: За його словами, також на деокупованих територіях протягом минулої доби на мінах підірвалось 6 мирних мешканців. 2 людей - на авто в Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – в Чугуївському. Всі вони були шпиталізовані з різними ступенями поранень.

Що було раніше: 18 вересня у селі Стрілеча Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.