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Харьковщина: из-за ударов оккупантов 2 человека пострадали, 6 человек подорвались на минах

Станислав ПогориловПонедельник, 19 сентября 2022, 08:51
Фото иллюстративное ГСЧС в Харьковской области

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об очередных обстрелах населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и границы в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина".

Детали: По его словам, также на деоккупированных территориях за прошедшие сутки на минах подорвались 6 мирных жителей. 2 человека - на авто в Дергачевском районе, еще 2 - в Изюмском, 2 - в Чугуевском. Все они были госпитализированы с различными степенями ранений.

Что предшествовало: 18 сентября в селе Стрелеча Харьковского района медики под обстрелами пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы, четверо сотрудников погибли.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвыдеоккупация
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