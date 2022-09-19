Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ на Донеччині схопила диверсантів з угруповання "Мотороли"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 10:32
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України викрила двох "законсервованих" бойовиків Донбасу, які прибули на контрольовану Україною територію для проведення розвідувально-підривної діяльності ще до початку вторгнення.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисників затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти сил оборони України".

 

Деталі: У затриманих вилучили посвідчення учасників незаконних збройних формувань, автоматичну зброю та боєприпаси.

 

Затримані – 2 місцевих жителів, які у 2014 році приєднались до терористичних угруповань "Восток" і "Славянская бригада". Під керівництвом бойовика "Мотороли" вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська.

 

Також у складі ворожих мінометних розрахунків, бойовики прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста Стрєлкова.

До початку повномасштабного вторгнення окупанти "перекинули" обох зловмисників на підконтрольну українській владі територію регіону. Там вони перебували в "режимі очікування" подальших завдань від російських "кураторів".

ВІДЕО ДНЯ

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, встановили місцезнаходження та затримали бойовиків.

Що було раніше: 16 вересня Служба безпеки затримала російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаСБУУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

фотоШмигаль та Зеленська зустрілися з королем Чарльзом

фото, відеоУ поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур

Найбільший приватний банк Туреччини перестав обслуговувати російські карти "Мір"

Усі новини...
війна
Росія вночі вдарила ракетами по підстанції у Запоріжжі – ОВА
Більшість українців вірять, що керівництво країни діє злагоджено, розколу немає – опитування
Зеленський збирав Ставку
Останні новини
01:18
У Росії змушують перерахувати гроші на лікування поранених в Україні – ЗМІ
01:15
На початку окупації Ізюму росіяни не дозволяли ховати загиблих – ЗМІ
00:25
Росіяни накрили вогнем дві громади Сумщини, є поранені
00:10
В Угорщині почали виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро
00:08
На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін
23:54
У партії Шольца побоюються приходу правих до влади в Італії
23:43
Повітряні сили знищили ворожий Су-25 і одну ракету, випущену з літака 
23:32
Кулеба в США поговорив про посилення можливостей протиповітряної оборони України
23:17
Фінляндія не відкидає розміщення в себе бази НАТО
23:10
Швейцарія остаточно затвердила придбання 36 американських F-35
Усі новини...