СБУ на Донеччині схопила диверсантів з угруповання "Мотороли"

Служба безпеки України викрила двох "законсервованих" бойовиків Донбасу, які прибули на контрольовану Україною територію для проведення розвідувально-підривної діяльності ще до початку вторгнення.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисників затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти сил оборони України".

Деталі: У затриманих вилучили посвідчення учасників незаконних збройних формувань, автоматичну зброю та боєприпаси.

Затримані – 2 місцевих жителів, які у 2014 році приєднались до терористичних угруповань "Восток" і "Славянская бригада". Під керівництвом бойовика "Мотороли" вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська.

Також у складі ворожих мінометних розрахунків, бойовики прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста Стрєлкова.

До початку повномасштабного вторгнення окупанти "перекинули" обох зловмисників на підконтрольну українській владі територію регіону. Там вони перебували в "режимі очікування" подальших завдань від російських "кураторів".

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Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, встановили місцезнаходження та затримали бойовиків.

Що було раніше: 16 вересня Служба безпеки затримала російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов".