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СБУ на Донетчине схватила диверсантов из группировки "Моторолы"

Станислав ПогориловПонедельник, 19 сентября 2022, 10:32
СБУ на Донетчине схватила диверсантов из группировки Моторолы
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила двух "законсервированных" боевиков Донбасса, которые прибыли на контролируемую Украиной территорию для проведения разведывательно-подрывной деятельности еще до начала вторжения.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленники задержаны в Покровске Донецкой области, куда они скрытно прибыли для проведения разведывательно-подрывной деятельности против сил обороны Украины".

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Детали: У задержанных изъяли удостоверения участников незаконных вооруженных формирований, автоматическое оружие и боеприпасы.

 

Задержанные - 2 местных жителей, которые в 2014 году присоединились к террористическим группировкам "Восток" и "Славянская бригада". Под руководством боевика "Моторолы" они принимали активное участие в боевых действиях против украинских войск вблизи Краматорска.

 

Также в составе вражеских минометных расчетов, боевики прикрывали отступление из Славянска подразделений террориста Стрелкова.

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До начала полномасштабного вторжения оккупанты "перебросили" обоих злоумышленников на подконтрольную украинской власти территорию региона. Там они находились в "режиме ожидания" дальнейших заданий от российских "кураторов".

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение, установили местонахождение и задержали боевиков.

Что предшествовало: 16 сентября Служба безопасности задержала российского агента, пытавшегося устроиться в боевое спецподразделение полка "Азов".

Темы: войнаСБУУкраинаРосcия
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