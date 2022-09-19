На Київщині відновили ще один підірваний окупантами міст
Понеділок, 19 вересня 2022, 11:10
У Київській області відновили підірваний у березні окупантами міст через річку Здвиж.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram
Деталі: Між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст.
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Раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області.
Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями, зазначає керівник ОВА.