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На Київщині відновили ще один підірваний окупантами міст

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 вересня 2022, 11:10
На Київщині відновили ще один підірваний окупантами міст
фото "Моя Київщина"

У Київській області відновили підірваний у березні окупантами міст через річку Здвиж.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram

Деталі: Між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст.

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Раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області.

Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями, зазначає керівник ОВА.

Теми: Київська областьвійна
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