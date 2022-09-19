Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине восстановили еще один подорванный оккупантами мост

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 сентября 2022, 11:10
На Киевщине восстановили еще один подорванный оккупантами мост
фото "Моя Київщина"

В Киевской области восстановили взорванный в марте оккупантами мост через реку Здвиж.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Детали: Между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост.

Реклама:

Ранее его взорвали оккупанты, когда бежали из Киевской области.

Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, отмечает руководитель ОВА.

Темы: Киевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: