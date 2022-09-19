На Киевщине восстановили еще один подорванный оккупантами мост

В Киевской области восстановили взорванный в марте оккупантами мост через реку Здвиж.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Детали: Между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост.

Ранее его взорвали оккупанты, когда бежали из Киевской области.

Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, отмечает руководитель ОВА.