На Киевщине восстановили еще один подорванный оккупантами мост
Понедельник, 19 сентября 2022, 11:10
В Киевской области восстановили взорванный в марте оккупантами мост через реку Здвиж.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram
Детали: Между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост.
Ранее его взорвали оккупанты, когда бежали из Киевской области.
Теперь мост полностью функционирует: по нему можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, отмечает руководитель ОВА.
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