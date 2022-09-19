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На Харківщині знайшли запасний командний пункт окупантів з арсеналом зброї та 2 БМП

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 вересня 2022, 11:17
Фото: ДБР

Працівники ДБР на околиці звільненої Балаклії Харківської області знайшли запасний командний пункт військових РФ, його окупанти обладнали в одному з будинків.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "З-поміж іншого рашисти стягнули до (командного) пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований".

 

Деталі: Було вилучено десятки ящиків з боєприпасами, серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.

 

Крім того, ДБР знайшло 2 бойові машини піхоти з боєкомплектами.

 

Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ.

 
 

Що було раніше: Згідно з отриманими розвідкою перехопленнями, російських військових командування не попередило про так зване "перегрупування" та відступ з Харківської області. 

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Теми: Харківська областьвійнаУкраїнаРосія
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