Військових РФ не попередили про "перегрупування" на Харківщині – ГУР

Згідно з отриманими розвідкою перехопленнями, російських військових командування не попередило про так зване "перегрупування" та відступ з Харківської області.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов

Пряма мова: "Є офіційна версія генштабу РФ і Міністерства оборони про перегрупування, але про неї точно "забули" повідомити особовому складу, який був у Харківській області.

Вони (військові РФ - ред.) не в курсі про перегрупування і активно розповідають своїм співрозмовникам на іншому кінці дроту про втечу, про колосальні втрати, про полон, в який потрапляє значна кількість підрозділів, про кадирівців, які тікають з поля бою".

Деталі: За його словами, відступ окупантів з Харківщини може допомогти багатьом росіянам зрозуміти, якою є ситуація на фронті насправді.

Передісторія:

Із кінця серпня українські війська пішли в контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях.

ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, залишали свою військову техніку, проте Міноборони РФ назвало це плановим перегрупуванням військ для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

В адміністрації російського президента заявили, що військове командування інформує Володимира Путіна про перегрупування військ Росії на полі бою в Україні.