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Військових РФ не попередили про "перегрупування" на Харківщині – ГУР

"Українська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 16:18
Наслідки "перегрупування", фото З САЙТУ ГУР

Згідно з отриманими розвідкою перехопленнями, російських військових командування не попередило про так зване "перегрупування" та відступ з Харківської області. 

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов

Пряма мова: "Є офіційна версія генштабу РФ і Міністерства оборони про перегрупування, але про неї точно "забули" повідомити особовому складу, який був у Харківській області. 

Вони (військові РФ - ред.) не в курсі про перегрупування і активно розповідають своїм співрозмовникам на іншому кінці дроту про втечу, про колосальні втрати, про полон, в який потрапляє значна кількість підрозділів, про кадирівців, які тікають з поля бою". 

Деталі: За його словами, відступ окупантів з Харківщини може допомогти багатьом росіянам зрозуміти, якою є ситуація на фронті насправді.

Передісторія:

  • Із кінця серпня українські війська пішли в контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях. 
  • ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, залишали свою військову техніку, проте Міноборони РФ назвало це плановим перегрупуванням військ для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.
  • В адміністрації російського президента заявили, що військове командування інформує Володимира Путіна про перегрупування військ Росії на полі бою в Україні.

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Теми: Харківська областьвійнаРосіярозвідка
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