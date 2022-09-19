На Харьковщине нашли запасной командный пункт оккупантов с арсеналом оружия и 2 БМП
Работники ГБР на окраине освобожденной Балаклеи Харьковской области нашли запасной командный пункт военных РФ, его оккупанты оборудовали в одном из домов.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Среди прочего рашисты стянули в (командный) пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, который был тщательно замаскирован".
Детали: Были изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков различных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.
Кроме того, ГБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами.
Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ.
Что предшествовало: Согласно полученным разведкой перехватам, российских военных командование не предупредило о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области.