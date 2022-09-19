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На Харьковщине нашли запасной командный пункт оккупантов с арсеналом оружия и 2 БМП

Станислав ПогориловПонедельник, 19 сентября 2022, 11:17
На Харьковщине нашли запасной командный пункт оккупантов с арсеналом оружия и 2 БМП
Фото: ГБР

Работники ГБР на окраине освобожденной Балаклеи Харьковской области нашли запасной командный пункт военных РФ, его оккупанты оборудовали в одном из домов.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Среди прочего рашисты стянули в (командный) пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, который был тщательно замаскирован".

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Детали: Были изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков различных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

 

Кроме того, ГБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами.

 

Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Что предшествовало: Согласно полученным разведкой перехватам, российских военных командование не предупредило о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области.

Темы: Харьковская областьвойнаУкраинаРосcия
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